Domme dieven krijgen tot 15 maanden cel voor inbraak in drankencentrale Wouter Hertogs

06 oktober 2020

12u34 1 Grimbergen Drie mannen zijn veroordeeld tot celstraffen tot 15 maanden voor een inbraak in een drankencentrale in Grimbergen. Vreemd genoeg waren ze aan de haal gegaan met lege biervaten. Twee van hen konden door de politie ingerekend worden.

Vorige maand deed de chauffeur in de rechtbank zijn verhaal. “Twee oudere kennissen van me hadden me gevraagd om te rijden voor hen. Ik had geen idee wat we gingen doen maar toen we bij de drankencentrale in Grimbergen aankwamen wist ik wel dat er zou gestolen worden”, klonk het tegen de rechter. Even daarvoor had hij de opdrachtgever, die op de uitkijk zou staan, op straat afgezet. De derde man, een ex-werknemer van de drankencentrale, forceerde de toegangspoort en laadde - vreemd genoeg - lege biervaten in zijn bestelwagen.

Gedreven door hebzucht keerden de drie diezelfde nacht nog eens terug naar de drankencentrale met als plan om nog meer te gaan stelen. Een dom idee, want ze werden betrapt door de politie, die de chauffeur en één van de andere verdachten kon inrekenen. De chauffeur riskeert 10 maanden cel maar kreeg slechts een werkstraf van 100 uur. zijn twee kompanen, die niet kwamen opdagen ter zitting, kregen 1 jaar en 15 maanden.