Dolf en Clementine vieren diamanten bruiloft DBS

26 augustus 2019

16u18 0 Grimbergen Feest in woonzorgcentrum Orelia Ascot aan het Bergdal in Strombeek-Bever dit weekend. Dolf Van Huylenbroeck en Clementine Thomas vierden er hun diamanten huwelijksjubileum. U iteraard moest er dan ook samen met medebewoners en de familie geklonken worden op de jubilarissen. Ook burgemeester Chris Selleslagh kwam het paar feliciteren.

Dolf en Clementine trouwden op 22 augustus 1959. Al die jaren zijn ze in het dorp blijven wonen, sinds 1 december 2016 verblijven ze in woonzorgcentrum Orelia Ascot.

De jubilarissen kregen vijf kinderen die hen op hun beurt acht kleinkinderen schonken. Clementine werkte haar hele leven als huisvrouw om haar kroost te verzorgen en op te voeden. Adolf verkende meerdere beroepen. Hij startte als chauffeur in het taxibedrijf van zijn vader. Daarna werkte hij in de bouw en in de ijsfabriek van Strombeek, gevolgd door nog vele jaren voor Sibelgas (later Electrabel).

Het geheim van hun huwelijk? “Ons goede huwelijk, dat dank ik volledig aan mijn vrouw”, vertelt Dolf. “Ze gunde me af en toe ook een pleziertje en zeurde niet wanneer ik na de repetitie van de fanfare van Strombeek eens een pintje ging pakken. Meer dan 25 jaar speelde ik daar bugel.”