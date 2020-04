Dode bij schietpartij in Strombeek-Bever: 42-jarige zaakvoerder pizzeria overleden SHVM

08 april 2020

20u37 58 Grimbergen In Strombeek-Bever is woensdagavond een 42-jarige man zwaargewond aangetroffen in een pizzeria in de Sint-Amandsstraat. De hulpdiensten reanimeerden de man, maar alle hulp kwam te laat. Het parket Halle-Vilvoorde heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord.

Woensdagnamiddag werd in een pizzeria in de Sint-Amandsstraat in Strombeek-Bever het lichaam aangetroffen van de 42-jarige zaakvoerder van de pizzeria. Rond 17.15 uur werden de hulpdiensten verwittigd door een getuige die tumult had gehoord in de pizzeria. Ter plaatse werd de zaakvoerder zwaargewond aangetroffen waarbij hij minstens één schotwonde had opgelopen.

Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. Het parket Halle-Vilvoorde heeft het labo, een wetsdokter en een wapendeskundige aangesteld met oog op sporenonderzoek en teneinde de doodsoorzaak na te gaan. “Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord en zal later deze avond nog met de onderzoeksrechter ter plaatse afstappen”, aldus het parket.

Buurtbewoners zijn geschokt door het hele gebeuren. “Hele vriendelijke mensen”, klinkt het. Dat beaamt ook een ex-buurvrouw, die recent nog verhuisde. “Het personeel was vriendelijk en deftig”, vertelt ze. “Ze hadden nog maar net hun zaak geopend, enkel voor leveringen. Nooit hebben we enige problemen ervaren met de zaak.”