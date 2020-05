Dochter Valerie (29) en papa Alain (55) openen Frituur ‘t Pleintje in volle coronatijden Margo Koekoekx

27 mei 2020

14u53 12 Grimbergen Een zaak openen in coronatijden, het is niet onmogelijk. Frituur ‘t Pleintje opende woensdag voor het eerst de deuren. Beide uitbaters maken daarmee een carrièreswitch. “Al blijven we werkzaam bij onze huidige jobs”, zegt Valerie Boeykens (29).

Valerie Boeykens (29) werkt voor het Wit-Gele kruis: “Ik ben geboren voor de zorg en blijf dat zeker ook doen. Maar ik zag dit te koop staan en papa zei vrijwel meteen ‘ja’ op mijn voorstel”, lacht ze. Alain werkt als dakwerker en zag de combinatie met de frituur volledig zitten. De beslissing viel net voor de lockdown maar het duo zette door en telt af om straks te deuren open te zetten.

“Het is een wonder maar ik heb geen stress”, klinkt het bij Valerie. “We tellen af!”

Eens de coronacrisis achter de rug is zullen ze meer open zijn en houden ze dinsdag als vaste sluitingsdag. Vanaf vandaag kan je dus terecht bij Frituur t’ Pleintje in de Meerstraat in Beigem ter hoogte van het voetbalveld.