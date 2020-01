Dit is Rudy de BGP (Bekende Grimbergse Poes), de kat met meer dan 700 Facebookvolgers Margo Koekoekx

08 januari 2020

16u58 0 Grimbergen Rudy is al lang geen vreemde meer in Grimbergen. Sterker nog, het is waarschijnlijk de bekendste kat uit de buurt. Mensen spotten Rudy vaak in het Prinsenbos en er duiken geregeld foto’s van hem op in een onbekend interieur, bij iemand in de wagen en zelfs op de schoolbanken. Laatst bracht hij nog de nacht door op het Koninklijk Atheneum Grimbergen.

Het is allemaal nogal uit de hand gelopen vindt ook zijn eigenaar Eva Vandeneynde (40). “We hebben al wat met hem meegemaakt, ik kan je wel honderd anekdotes vertellen”, zegt ze bij onze aankomst. Rudy heeft zowat zijn eigen fanclub en had al een fotoshoot in het Prinsenbos.

Hij heeft zelfs zijn eigen Facebookgroep en een pagina ‘Rudy, Onze BGP’. Hoe zijn die ontstaan?

“Op een dag, bijna twee jaar geleden, kreeg ik van iemand de vraag of hij een pagina mocht aanmaken. Ik vond dat wel leuk dus heb ik ingestemd op voorwaarde dat ik dat niet mee moet beheren enzo. Dat is niet echt mijn ding, maar ik vind het eigenlijk wel tof dat onze kat zo geliefd en gekend is. Hij heeft ondertussen al meer vrienden in zijn groep dan ik. Zo zitten pastoor Johan, politici, zelfstandigen maar ook schoolgangers, leerkrachten en ouders in de groep van onze Rudy.”

Wat doet hij zoal graag?

“Hij gaat vooral veel op zoek naar contact. Hij gaat mee in het bos als de scouts daar zijn op zondag, hij gaat graag aan de open haard van onze achterburen liggen en gaat bij mijn zonen langs op school.”

Hij gaat langs op school?

“Ja inderdaad, vroeger ging hij al mee naar basisschool Prinsenhof. Soms wat gênant, maar ik zie dan op foto’s dat hij mee in de klas zit of in de turnzaal rondloopt. De meesten vinden dat precies niet zo erg. Toen Emile (12) van school veranderde, ging de Rudy ook plots van school tot school. Tot hij zijn maatje dan vond op de speelplaats van het KAG”, zegt Eva. “Vroeger vond ik dat leuk op de lagere school, maar nu...”, zucht Emile. “Soms posten leerkrachten zelfs foto’s van onze Rudy tussen of op de schoolbanken. Dan weet ik weer waar hij gezeten heeft”, zegt Eva.

Wat zijn Rudy’s favoriete plekjes?

“Het Prinsenbos en het frituur zijn zeker plekjes waar je hem makkelijk kan spotten. In de zomer gaan we geregeld 's avonds nog eens buiten en dan volgt Rudy ons. Dat doet hij al van in het begin. Soms komt hij niet meteen met ons mee, maar hij komt altijd terug thuis. In de bakkerij in de buurt had hij zelfs een eigen zeteltje en zette de verkoopster het deurbelletje af als hij sliep. Ik had wat schrik dat dat niet oké zou zijn maar ik heb er toch geen problemen mee gehad. Ze vertroetelden hem daar echt. Soms zie ik zelfs foto’s op Facebook verschijnen waarop ik onze kat dan op een dekentje in een ander interieur zie liggen. Ongelooflijk! Hij voelt zich meteen thuis”, lacht Eva. “Moesten mensen hem ooit niet buiten krijgen of hij is ergens waar hij niet moet zijn, dan moeten ze de plantenspuit erbij halen. Hij is snel weg dan.”

Moet je hem dan soms ergens ophalen bij mensen thuis?

“Dat gebeurt ja, al komt hij meestal zelf weer naar huis. Het verste dat ik hem ooit moest gaan ophalen was in Zemst. Hij zat tot ‘s avonds in een winkel in Strombeek en de eigenaar had hem na sluitingstijd meegenomen. Via Facebook kwamen we dan in contact en ben ik hem gaan ophalen. Ik heb echt al meegemaakt dat mensen het jammer vonden dat hij al een baasje heeft. Anders zouden ze hem graag houden. Hij is heel aanhankelijk en voelt zich meteen overal thuis. Hij komt ook gewoon in de wagen als ik hem ergens ga ophalen of ik pak hem op en breng hem zo weer thuis, hij vind dat plezant. Af en toe blijft hij eens één of twee nachten weg en één keer waren we hem vijf dagen kwijt. Toen was ik wel ongerust want dat is niet van zijn gewoonte. Maar dan kwam hij bij jongeren aan het skatepark in Strombeek weer boven water.”

Van waar de naam Rudy eigenlijk?

“Ik wou altijd een rosse kat. Die staan over het algemeen gekend voor hun zacht karakter. In het containerpark werkte vroeger een rosse man met de naam Rudy. Hij was nog een kameraad van mijn vader en gezien de link met de haarkleur hebben we onze kater dan Rudy gedoopt.”

Rudy is makkelijk te herkennen aan zijn rosse vacht, het witte puntje aan zijn staart en - soms - een halsbandje. Dat is hij wel geregeld kwijt.