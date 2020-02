Dirk helpt padden ook in volle Ciara-storm de straten over Margo Koekoekx

11 februari 2020

15u46 0 Grimbergen De paddentrek is al begonnen en dat wil dus zeggen dat Dirk en zijn kompanen weer paraat staan. Zo troffen we hem op maandagavond om 22.30 uur - in volle Ciara-storm - aan de kant van de Voordestraat in Grimbergen, gewapend met een zaklamp, een emmer en een opvallende fluo jas. “Dit jaar zijn de padden alweer één tot twee weken vroeger aan hun trek begonnen. Tijdens de storm zetten collega-vrijwilligers zelfs 52 dieren over”, vertelt Dirk Vandenrydt (63).

Opvallend is dat de paddentrek alweer vroeger is begonnen dan vorig jaar. “Door het zachte weer komen ze sneller tevoorschijn en beginnen dan hun tocht naar hun geboortepoel om te paren. En hier zijn wel wat poelen in de buurt aan beide kanten van de straat”, zegt hij. “Vorige week dinsdag kwam het al op gang en hebben we alles in orde laten brengen om ze veilig over te kunnen zetten. Dat is bijna twee weken vroeger in vergelijking met vorig jaar! Met de storm dacht ik dat ze wat gingen schuilen, maar onze collega-vrijwilligers vonden er wel 52 na de storm.”

Alles wordt bijgehouden

Al zo’n tien jaar staan Dirk en zijn vrouw Agnes paraat om amfibieën over te zetten in de Voordestraat. Zo ook maandagavond. “Met het onweer ben ik daarnet even in mijn auto moeten gaan schuilen maar mijn vrouw en ik doen dat samen. Ik bel haar alle informatie door, zij houdt alle cijfers bij en maakt verslag. Schrijven in dit weer is niet zo handig.” Ze houden telkens bij hoeveel dieren ze in de verzamelbakjes vinden en waar die gevonden worden. “Al die platen van de afspanning zijn genummerd. Op die manier kunnen we makkelijk opsporen waar de meeste dieren passeren. De overgang van open plek naar bos daar is bijvoorbeeld een druk bezet pad”, wijst hij.

Elke ochtend en avond spenderen we één tot twee uur aan de overzet, die 200 meter lang is. Dat is nodig want als de dieren te lang in de emmers zitten kunnen ze uitdrogen Dirk Vandenrydt

Momenteel zijn ze met vijf vrijwilligers. “‘s Ochtends ontfermen Wiske en Eddy zich erover, ‘s avonds mijn vrouw en ik en binnenkort hebben we ook Frank weer aan boord. Elke ochtend en avond spenderen we één tot twee uur aan de overzet, die 200 meter lang is. Dat is nodig want als de dieren te lang in de emmers zitten kunnen ze uitdrogen.”

Salamanders

“In het begin zijn het vooral de salamanders die we moeten overzetten en maandag heb ik de eerste groene kikker overgezet. Een kikker die normaal niet echt trekt en we maar één keer op de twee of drie jaar te zien krijgen. We zien hier vooral gewone padden en bruine kikkers die wel echt trekken naar hun geboortepoel.”

Naast de afbakeningen zijn er ook amfibieëntunnels onder het wegdek om de dieren het hele jaar door een veilige overtocht te bieden. “In 2013 is de straat daar vernieuwd en hebben we van de opportuniteit gebruik gemaakt om de tunnels er meteen in te verwerken bij de heraanleg.”

Roeping

Dirk was natuurgids in Grimbergen en kwam zo in contact met het gebied. “Daar zag ik hoeveel padden er werden platgereden en merkte ik dat dat echt een probleemzone was. In samenwerking met een andere vrijwilliger zorgden we ervoor dat er platen kwamen langs de kant van de weg en begonnen we padden over te zetten. Ondertussen doen we dat in samenwerking met de milieuambtenaar van Grimbergen Hilde De Stordeur. Zij zorgt er telkens voor dat de afbakening er op tijd staat, dat de nodige aanduidingen er zijn en dat de informatieborden er staan. We zijn heel blij dat de gemeente mee aan één zeel trekt voor de bescherming van onze amfibieën. Onlangs deden ze nog een oproep naar vrijwilligers, mensen die graag een handje willen toesteken zijn altijd welkom!”