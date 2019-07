Digitale brochure moet breder publiek informeren over zomeractiviteiten DBS

01 juli 2019

09u17 0 Grimbergen Het gemeentebestuur van Grimbergen lanceert een digitale brochure om een zo breed mogelijk publiek te informeren over een diverse waaier aan activiteiten tijdens de zomermaanden.

“Er leeft heel wat in onze gemeente, alleen stellen we vast dat deze initiatieven vaak onvoldoende gekend zijn, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen”, legt schepen van toerisme Karlijne Van Bree (Vernieuwing) uit. “Daarin willen wij verandering brengen.”

“Naast de vele initiatieven die verenigingen en gelegenheidsorganisaties nemen, zijn er een aantal activiteiten waarbij de gemeente rechtstreeks betrokken is. Via een digitale overzichtsfolder willen we daar bijzondere aandacht aan besteden. De brochure zal via de gemeentelijke webstek en sociale media verspreid worden. In de lijn met het bestuursakkoord werd om financiële en ecologische redenen bewust gekozen geen papieren versie te verspreiden.”

In de brochure komen de activiteiten aan bod waarbij de gemeente op één of andere manier actief betrokken is, als organisator of medeorganisator of door ondersteuning te bieden.

“Wie nog meer activiteiten in Grimbergen wil ontdekken, kan zoals steeds ook terecht op de ‘UiT-in-Grimbergen’ kalender. Die kan iedereen raadplegen op de startpagina van www.grimbergen.be”, vervolgt Karlijne Van Bree. “De aard van de activiteit, de periode of de locatie zijn zoekcriteria die elke bezoeker kan gebruiken. Uiteraard kan hij of zij ook het globale overzicht onder ogen krijgen. Iedereen die iets organiseert in Grimbergen kan zelf gratis activiteiten ingeven in deze UiT-kalender.”