Dieven hebben het op aanhangwagens gemunt RDK

15 juni 2019

09u04 1

In Grimbergen heeft een dievenbende het al enkele weken gemunt op aanhangwagens. Volgens de lokale politie werden in korte tijd al verschillende aanhangwagens gestolen, vooral in deelgemeenten Beigem en Humbeek. De politie vraagt de inwoners om aandachtig te zijn en alle verdachte handelingen te melden via het nummer 101.