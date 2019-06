Diamant voor Victor en Madeleine DBS

27 juni 2019

08u23 0 Grimbergen Victor De Boeck (81) en Madeleine Van de Velde (81) hebben zopas hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd.

Het koppel stapte op 27 april 1959 in het huwelijksbootje. Ze kregen twee zonen, William en Eric en intussen zijn er ook met Sven en Lenny ook al twee kleinkinderen. Madeleine werkte jarenlang als refterhulp in Koninklijk Atheneum in Grimbergen. Victor was actief als technicus, eerst bij Mondiale, een fabrikant van draaibanken in Vilvoorde, en daarna bij Sibelgas. De jubilarissen zijn vandaag nog actief en maken graag nog een uitstapje. Ze wandelen graag, gaan geregeld ergens een pint drinken of trekken eens naar zee. Ook tuinieren is een hobby van Victor.