Diamant voor Frans en Godelieve Mertens Margo Koekoekx

21 september 2019

15u50 1 Grimbergen Zaterdag 21 september viert het echtpaar Frans Mertens en Godelieve Sabels hun 60 jaar huwelijk. De ouders van Marleen Mertens, voormalig burgemeester van Grimbergen en Marc Mertens willen er gerust nog wat jaren bij doen. De bloemen werden alvast overhandigd door opvolgend burgemeester Selleslagh.

Ook na zoveel jaren zien ze er nog steeds stralend uit samen. “We wonen al heel ons leven in dezelfde straat. Dat moet je kunnen hé?”, vertelt Godelieve. Ze is opgegroeid in nummer 22 van de Lage Steenweg en is later bij Frans ingetrokken een paar huizen verderop. “Waarom we na zoveel jaren nog steeds samen zijn? Hij was te goed! Ik was veel alleen doordat hij veel werkte en ook graag bleef hangen in de Eugeenhoeve, maar we hadden en hebben het goed samen.” “De kracht van ons huwelijk zit hem in het praten, als er een probleem is heeft het geen zin om te zwijgen. Tegenwoordig gaan mensen voor het minste uit elkaar. Je moet volhouden en werken aan je huwelijk”, vult Frans aan. Ze maken geregeld dagreisjes en hopen dat samen nog zo veel en zo lang mogelijk te kunnen doen.