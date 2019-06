Deurwaarder haalt danscafé Babbaloo leeg DBS

12 juni 2019

16u39 38 Grimbergen Het danscafé Babbaloo op de Wolvertemsesteenweg blijft minstens voorlopig gesloten. Vanochtend is een deurwaarder er met bijstand van de politie binnengevallen en heeft de inboedel aangeslagen. Volgens de uitbaters gaat het echter om een misverstand en zal de zaak binnen een paar dagen al opnieuw openen.

Deze morgen stond er opeens een vrachtwagen en politie aan danscafé Babbaloo. De zaak werd leeggehaald. ‘Einde verhaal’, zou je denken, maar niet volgens de uitbaters.

“Het gaat om een misverstand”, klinkt het. “Een andere vennootschap, waar we vroeger inzaten, had nog een schuld uitstaan. Maar daar hebben wij intussen niks meer mee te maken. Intussen hebben we een nieuwe vennootschap opgestart. We hebben geen schulden en onze zaak draait goed. We zouden deze avond zelfs kunnen openen maar dat gaat nu eenmaal niet omdat we geen meubels hebben. Binnen twee à drie dagen hopen we alles uitgeklaard te hebben en ook onze inboedel te recupereren. Dan openen we gewoon terug de deuren.”

Begin 2015 had hetzelfde scenario zich al eens voltrokken met de vorige uitbater. De zaak werd acht maanden later toch terug heropend door de huidige uitbaters.

Babbaloo was jarenlang ‘the place to be’ in de ruime regio voor feestvierders. Op de traditionele uitgaansavonden was er vaak nauwelijks binnenkomen aan omdat de zaak zo populair was.