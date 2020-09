Dertiger valt schoolgaande jeugd lastig op bus “Hij zocht gewoon contact uit eenzaamheid” Wouter Hertogs

24 september 2020

15u14 2 Grimbergen Een 39-jarige man uit Bangladesh riskeert 12 maanden cel, waarvan een deel met uitstel, voor het belagen van twee meisjes. De man viel hen lastig op hun bus naar school en zou hierbij een van beiden ook betast hebben. Daarom werd hij ook vervolgd voor de aanranding van de eerbaarheid van haar.

De man stond eind 2018 regelmatig samen met de schoolkinderen te wachten aan de stelplaats van De Lijn in Grimbergen. Op de bus trachtte hij wanhopig een praatje te maken met de tieners. Op zich weinig mis mee, maar in december 2018 ging hij minstens twee keer te ver. Ondanks dat een 14-jarig meisje, dat op weg was naar haar school in Laken, hem duidelijk liet verstaan dat hij haar met rust moest laten bleef hij in de bus toenadering zoeken. Hierbij legde hij 1 maal -al dan niet per ongeluk- een hand op haar bil. Het meisje vertelde het verhaal tegen haar vader die meteen klacht indiende. Ondertussen was er bij de politie een ander soortgelijk verhaal binnengekomen. Een 17-jarig meisje was op de bus naar eigen zeggen al enkele keren benaderd geworden door een onbekende man. Deze stelde haar persoonlijke vragen, trachtte haar te strelen en wilde haar zelfs kussen. “Hij wachtte me zelfs na schooltijd op en zei me dat ik later dan anders was”, getuigde ze.

Begeleiding

De politie besloot hierop toezicht te houden op de stelplaats. Met succes, want al snel zagen ze hem toenadering zoeken tot een jong meisje. De man werd prompt gearresteerd en vervolgens aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij stelde dat hij hen per ongeluk had aangeraakt maar dat hij ‘geen slechte mens was’. Het parket vervolgde hem voor belaging en aanranding van de eerbaarheid en vorderde 12 maanden cel, met uitstel voor het deel dat de voorlopige hechtenis overschrijdt. Als probatievoorwaarde werd gevraagd dat hij zich laat begeleiden op psychisch vlak. “Voor ons staan de feiten vast. Twee meisjes hebben onafhankelijk van elkaar een gelijklopend verhaal verteld”, klonk het.

Geen pervert

De verdediging vroeg niettemin om de vrijspraak. “Mijn cliënt heeft een traumatische jeugd gekend. Zo werden zijn ouders vermoord. Tien jaar geleden heeft hij hier asiel aangevraagd maar hij is steeds zeer eenzaam gebleven. Om contacten te maken is hij aan die bushalte gaan staan”, pleitte zijn advocaat Boris Reynaerts. Volgens de strafpleiter gaat het niet om een pervert of een pedofiel. “Hij zocht toenadering tot jongens en meisjes maar psychologische onderzoeken hebben aangewezen dat hij zich niet seksueel aangetrokken voelt tot minderjarigen. Hij is zelf intellectueel beperkt en zoekt daarom mensen die eerder op hetzelfde niveau staan.” Uitspraak op 22 oktober.