Derde dag op rij staking bij De Lijn MKV

07 november 2019

08u36 2 Grimbergen Gisteren zaten alle partijen rond de tafel maar na uren vergaderen kwam er geen akkoord. Dat maakt dat de staking gewoon verder loopt tot groot ongenoegen van de directie van De Lijn. Wat de volgende stappen zullen zijn is nog niet duidelijk.

“Het is toch duidelijk dat we al tal van inspanningen geleverd hebben, zowel op lange als op korte termijn”, zegt Inge Debruyne woordvoerster bij De Lijn. De aanvraagprocedure voor uniformen werd vereenvoudigd door te digitaliseren en er werden een aantal teamcoaches aangeworven die als aanspreekpunt dienen voor het personeel. Chauffeurs kunnen bij hen terecht voor hulp bij administratieve vragen, vragen om begeleiding ed.

Flexibiliteit

Verder is de directie met de vakbonden overeengekomen om in de nieuwe CAO een aantal maatregelen op te nemen die het beroep van chauffeur aantrekkelijker maken. Dat doen ze door het belonen van flexibiliteit, extra keuzemogelijkheden voor chauffeurs bij de opmaak van hun maandplanning, bijkomende inspanningen voor de opmaak van bioritme-vriendelijke dienstroosters, enzovoort.

550 chauffeurs

Maanden geleden werd ingezet op lange termijn en daar plukken ze nu vruchten van. “De aanwervingsprocedure werd verkort en we zorgden voor een uitgebreidere rijschool zodat mensen sneller en efficiënter opgeleid kunnen worden. Dit jaar worven we 550 chauffeurs aan.” De Lijn zet ook in op publiciteit en drempelverlagende initiatieven om de job zo aantrekkelijk mogelijk te maken. “We verspreiden onze vacatures zo breed mogelijk. Via print, radio, regionale tv, bioscoop, Lijncom (schuilhuisjes, achterruiten, sides, wobblers), aanwezigheid in het straatbeeld (bv. broodzakken), via sociale media, via een online campagne via Jobat,... noem maar op. We zitten echt niet stil!”, klinkt het bij De Lijn.

Onvrede bij personeel

Ondanks de inspanningen van De Lijn blijken er toch tekortkomingen. ACOD en de vakbonden haalden aan dat bepaalde afspraken niet werden nagekomen. Zo mochten personeelsleden voor het einde van 2019 hun vakantieaanvragen indienen, die ze uitstelden om zo veel mogelijk ritten te laten rijden. De Lijn weigerde die aanvragen of zegt simpelweg dat ze nooit werden ingediend. Ook de uitbetaling van ziekteuitkeringen loopt mank. “Mensen die ziek zijn zitten zonder uitkering thuis omdat de mutualiteiten geen infofiche hebben ontvangen van De Lijn. Dat kan toch helemaal niet?!”, aldus Marcel Conters. Woensdagavond liet hij weten dat ze alles in het werk zullen stellen voor de belangen van het personeel.

Wordt vervolgd...