Den Diepen Boomgaard plaatst haag tegen sluikstort Margo Koekoekx

06 maart 2020

18u45 0 Grimbergen Sociale werkplaats Den Diepen Boomgaard in Grimbergen plant haag aan tegen sluikstort. Vanaf 2021 gaan ze ook zelf telen op hun nieuwe veld.

“Nu hebben we twee gronden van elk ongeveer een hectare maar één grond aan de Liermolen wordt verkocht. Daardoor gingen we op zoek naar een vervangende lap grond”, vertelt Koen Bienstman, verantwoordelijke van de afdeling tuin bij Den Diepen Boomgaard. Die grond vonden ze in Beigem aan het einde van de De Vlasschaardstraat. “Een deel hebben we gekocht en een deel is in pacht. Een stuk ervan is wel gekend voor sluikstorters. We voerden hier al drie aanhangwagens vuil weg. Hopelijk stopt het sluikstorten nu het proper is en er een haag rond komt.”

Het telen op deze grond is nog niet voor dit jaar. In 2020 kunnen ze nog op de huidige grond aan de Liermolen terecht. Vanaf 2021 telen ze hier hun gewassen. Ze werken momenteel samen met Regionaal landschap Brabantse Kouters en Pro Natura.