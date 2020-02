Den Diepen Boomgaard maakte 650 biologische veggie Grimburgers “speciaal op kindermaat voor in de scholen” Margo Koekoekx

17 februari 2020

17 februari 2020

Grimbergen - Den Diepen Boomgaard maakte wel 650 Grimburgers klaar. Meer dan 300 leerlingen uit het gemeenschapsonderwijs en het gemeentepersoneel zetten maandagmiddag hun tanden in de 100% vegetarische en biologische burgers. "We hebben al een patent op onze Grimburgers en maakten hen speciaal op maat van de kinderen", klinkt het.

De burgers op basis van havermout, tofugehakt en paprika’s zijn een succes. Als het seizoen het toelaat kookt de afdeling ‘smaak’ van Den Diepen Boomgaard zoveel mogelijk met producten uit eigen tuin. Lukt dat niet, dan houden ze de keten zo kort mogelijk en doen ze een beroep op boeren uit de streek die de biologische producten kunnen aanleveren.

Katrien Hoebeeck, productieverantwoordelijke op de keukenafdeling ‘smaak’ creëerde het recept. “Het idee kwam van één van de collega’s en groeide binnen het team. Na veel experimenteren en proeven was het recept af. Ook de naam was snel in kannen en kruiken.” Ondertussen waren de Grimburgers al te proeven op de Baloise-route en op de Kerstmarkt.

Den Diepen Boomgaard is erkend als Sociale Werkplaats en als Arbeidszorgproject. Mensen die om uiteenlopende redenen elders niet aan de slag kunnen, krijgen hier de kans werkervaring en vakkennis op te doen.