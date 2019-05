Den Diepen Boomgaard krijgt cheque van 1.000 euro DBS

28 mei 2019

19u11 0 Grimbergen Bioboerderij Den Diepen Boomgaard heeft een cheque van 1.000 euro gekregen van bouwfirma Durabrik. De schenking kadert in de actie ‘Een hart voor mensen’ waarbij het bedrijf 50 keer 1.000 euro schenkt aan een lokaal goed doel van de gemeente waarin ze bouwen.

Sara Heyvaert, coördinator van de sociale werkplaats, is uiteraard in de wolken met de schenking. “We blijven groeien en daardoor moeten we onze gebouwen dringend vernieuwen. De schenking van Durabrik komt dus als geroepen. Voor ons is elke euro belangrijk en we zorgen er dan ook voor dat elke euro die we krijgen ook zichtbaar een verschil maakt.”