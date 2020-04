Den Diepen Boomgaard houdt groen in Grimbergen in toom Margo Koekoekx

15 april 2020

14u29 0 Grimbergen Sinds vorige week maandag staat Den Diepen Boomgaard mee in om het groen in Grimbergen mee te onderhouden. Sven John leidt nu verschillende mensen op in zijn kersvers team. Het doel is dat ze al doende de stiel leren en zo kunnen doorstromen naar een vaste job.

Schepen voor Personeel William De Boeck (Open VLD): “Het is moeilijk om de vrije plekken in te vullen bij onze personeelsdienst. Vandaar rees het idee om samen te werken met Den Diepen Boomgaard. Zo besteden wij bepaalde taken uit en krijgen mensen de kans om de stiel te leren via sociale tewerkstelling.”

Mentor van dienst is Sven John (43) die zelf jarenlang zelfstandig tuinier was. “We zijn nu begonnen met vijf en binnenkort sluiten er nog aan. Ik vind dit een heel mooi project en wil mijn kennis doorgeven. Zij zijn allemaal gemotiveerd, sommigen hebben al heel wat bagage. Eén van hen heeft al tien jaar ervaring, ieder heeft zo zijn eigen specialiteit, het is aan mij om hen zoveel mogelijk bij te leren.”