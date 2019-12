Definitief kruis over vijf verdiepen hoog hoekgebouw in Strombeek-Bever Margo Koekoekx

18u15 0 Grimbergen Het fel besproken hoekgebouw in Strombeek-Bever zal er niet komen. Althans niet in de gedaante zoals voorzien werd. Het OCMW zal verhuizen naar de nieuwe vleugel aan het gemeentehuis maar dat vindt Groen geen goed idee laat Eddie Boelens weten. “De gemeente investeerde al 1,5 miljoen euro, dat zijn ze nu kwijt.”

Het bestuur laat Strombeek-Bever vallen als een baksteen Eddie Boelens (Groen)

Burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld): “Het was geen gemakkelijke beslissing om dit project los te laten, maar we hebben weloverwogen keuzes gemaakt. De partijen van de toenmalige meerderheid hadden eind 2018 al kanttekeningen bij het kostenplaatje voor dit project. Het aanvankelijk voorziene budget van 10 miljoen euro werd immers ruim overschreden het finale kostplaatje zou richting 16 tot 18 miljoen euro gaan.” Daarmee trekken ze definitief een streep door het vijf verdiepen hoge hoekgebouw.

De gemeente kocht het voormalig pand op de hoek van de Victor Soensstraat en de Wemmelsestraat op en liet het afbreken. Vervolgens investeerde de gemeente al heel wat in architect kosten en stelde ze een aannemer aan. “Zo ging er al een budget van 1,5 miljoen euro door”, haalt Boelens aan. Selleslagh beschikt momenteel niet over exacte cijfers maar klinkt sussend: “De kosten voor de architect zijn inderdaad verloren al ging de grote hap naar de aankoop en afbraak van het gebouw. Die grond is de gemeente niet kwijt en kan nog altijd benut worden.” De redactie beschikt niet over exacte cijfers wat de kost aan architecten betreft op het moment van ter perse gaan.

Selleslagh laat weten dat ze momenteel onderzoeken of en hoe er 3.000m2 kan gecreëerd worden in de nieuwe vleugel van het gemeentehuis. “Daar kunnen we wel wat werkkrachten in kwijt lijkt mij. We willen de diensten centraliseren in het centrum en zouden zowel administratie als dienstverlening naar de nieuwe vleugel brengen.” Precies daar wringt voor Boelens (Groen) het schoentje. “Daarmee laat het bestuur Strombeek-Bever vallen als een baksteen. De snelstgroeiende populatie vind je daar, de meest cultureel diverse populatie vind je daar, ook de armste inwoners zitten voor het merendeel in Strombeek-Bever. Je kan de dienstverlening daar toch niet weghalen?!”

Volgens Boelens is het behoud van de bibliotheek een belangrijk punt in de kwestie. “De bib werkt drempelverlagend en het is efficiënter om bib en OCMW dicht bij elkaar te houden. Waar de bib in de toekomst naartoe zal gaan is nu nog een raadsel. Misschien ook naar de nieuwe vleugel in het centrum? Ik hoop dat het gebouw er alsnog komt, desnoods met twee verdiepen minder als het budget het niet toelaat. Al is dat met de groeiende populatie ook geen ideale oplossing”, besluit hij.

Juridische strijd

Momenteel is er nog een juridische strijd aan de gang wat het fameuze hoekgebouw betreft. Volgens het bestuur werd de opdracht door het vorig college in november 2018 gegund maar diende de tweede gerangschikte aannemer diende een klacht kort geding in bij de Raad van State. Na afwijzing daarvan, spande vervolgens de eerst gerangschikte bij de rechtbank van eerste aanleg een proces tegen de gemeente aan. Het einde van dit proces wordt voorlopig voorzien in het najaar van 2020.