Deel twee van de rioleringswerken in de Acacialaan gaan van start MKV

29 januari 2020

17u09 2 Grimbergen Vanaf vrijdag is deel twee van de Acacialaan aan de beurt voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

Burgemeester Chris Selleslagh: “Er zal vanaf vrijdag dus niet meer geparkeerd kunnen worden vanaf huisnummer 20 tot aan het tankstation. Het andere deel van de straat is ondertussen wel al deels afgewerkt waardoor parkeren daar wel weer mogelijk is.” De bewoners van de Acacialaan ontvingen een brief met alle info in de bus.