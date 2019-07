De zomer kan beginnen voor de skaters: nieuw betonnen park aan Piereman eindelijk klaar DBS

05 juli 2019

13u29 0 Grimbergen Het gloednieuwe skatepark in Strombeek-Bever is eindelijk klaar, net op tijd voor de vakantie. Skaters kunnen zich vanaf nu de hele zomer lang uitleven op de nieuwe constructie op de Pieremansite, achter het zwembad. De bouw van de nieuwe betonnen infrastructuur heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Het skatepark moest eigenlijk al vorig najaar voltooid zijn maar stuitte op buurtprotest.

Grimbergen heeft al sinds 2004 een skatepark in de Oyenbrugstraat, naast het jeugdontmoetingscentrum. Na 15 jaar was die installatie afgeleefd en de jongeren waren al langer vragende partij voor een kwaliteitsvoller en moderner skatepark. De skaters wijken nu vaak uit naar omliggende gemeenten, omdat het verouderde park niet meer voldeed. In overleg met hen werden de plannen getekend voor een nieuw terrein, dat een stuk groter is dan het vorige. De gemeente organiseerde ook een ontwerpwedstrijd.

Het skatepark op de Piereman moest eigenlijk al vorig najaar voltooid zijn maar stuitte op buurtprotest. Een aantal buurtbewoners ging in beroep tegen de bouwvergunning bij de provincie. Ze vrezen vooral lawaaihinder en een gebrek aan parking maar werden daar uiteindelijk niet in gevolgd door de provincie. Een en ander zorgde uiteraard wel voor een vertraging.

Eerst werd uitgegaan van de paasvakantie als streefdatum voor de voltooiing van het skatepark. Maar die datum werd niet gehaald. Nu is het park eindelijk opgeleverd en mogen de skaters zich dus volop uitleven. Een aantal van hen was zo ongeduldig dat ze er de voorbije weken wel al wat kunstjes vertoond hebben ondanks een verbod om het terrein te betreden. Maar vanaf nu mag het dus.

“Het nieuwe skatepark is een stuk groter dan dat aan het Jeugdontmoetingscentrum”, zegt Sportschepen Tom Gaudaen (Open Vld). “De keuze voor Strombeek-Bever kwam er om verschillende redenen. Er zijn op de site al heel wat sportfaciliteiten, de locatie is gemakkelijk bereikbaar en er is sociale controle. Er is in Strombeek-Bever sowieso ook meer ruimte nodig voor jongeren.”

Op zondag 8 september voorziet de gemeente een officiële opening met een skatehappening. “Naast een officieel gedeelte worden er die dag ook initiaties gegeven, is er een skatewedstrijd en er is muziek. Tot dan mogen skaters tijdens de zomervakantie natuurlijk ook al het skatepark uittesten. Het skatepark mag tussen 8 en 22 uur gebruikt worden met skateboards, inline skates, steps en BMX’en.”

“Tegen de herfst zou ook de nieuwe verlichting geïnstalleerd en operationeel moeten zijn. Er wordt hiervoor nog LED-verlichting geplaatst die om 22 uur automatisch dimt. Ook aan netheid en veiligheid is er gedacht. Er komen voldoende vuilnisbakken in de omgeving en camera’s om misbruik tegen te gaan.”

De kostprijs van het nieuwe skatepark beloopt 150.000 euro. De gemeente ontvangt ook een subsidie van 15.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant.