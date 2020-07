De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met Prior Johan Goossens (52): “Jammer dat de ruïne nooit heropgebouwd werd. Maar zelfs zo is ze prachtig!”

Grimbergen

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag volgen we Prior Johan Goossens (52) die deze week 25 jaar priester is. We ontmoeten hem in park het Prinsenbos bij zijn prachtige parel: de restanten van het Prinsenkasteel in Grimbergen.