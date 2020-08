De lindes in de Grimbergse Veldkantstraat zijn gered! Gemeente bergt plannen om 101 bomen te kappen op na bezwaren buurt Wouter Hertogs

23 augustus 2020

14u55 0 Grimbergen De 101 bomen in de Veldkantstraat die dreigden gekapt te worden blijven alsnog staan. De gemeente Grimbergen heeft haar plannen opgeborgen. Tegen de kap kwam veel protest vanuit de buurt.

Vorig jaar al gaf de gemeente te kennen dat 101 lindes in de Veldkantstraat moesten wijken voor de heraanleg van de riolering en de straat. Hierop ontstond een golf van protest. Buurtbewoners verenigden zich in een actiecomité en kregen ook de steun van Groen Grimbergen. Met succes, want op het schepencollege van 10 augustus werd de aanvraag voor de werken ingetrokken.

Het actiecomité ‘Red de lindes in de Veldkantstraat’ haalt hiermee zijn slag thuis. “Meer dan 200 bezwaarschriften en een goed onderhoud met alle partijen hebben effect gehad. Bedankt aan iedereen die de bomen een stem gaf”, reageert men opgetogen. Ook bij Groen Grimbergen heerst tevredenheid. “Wij zijn opgelucht dat het bestuur rekening gehouden heeft met de bezorgdheid van honderden Grimbergenaren. We roepen op op tot dialoog tussen de burgers, het actiecomité en en alle politieke fracties om voor de heraanleg van de Veldkantstraat tot een gedragen oplossing te komen die enerzijds het behoud van de bomen garandeert en anderzijds zorgt voor een veilige fietsverbinding tussen de Humbeeksesteenweg en Grimbergen centrum.”