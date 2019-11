De Lijn en vakbonden bereiken akkoord: dienstverlening in Vlaamse rand vrijdag weer normaal MKV

07 november 2019

08u36 144 Grimbergen Directie en vakbonden bij De Lijn hebben donderdagavond een akkoord bereikt over het sociaal conflict in de Vlaamse Rand rond Brussel. De chauffeurs en personeel van de technische diensten van een zestal stelplaatsen staakten er sinds dinsdagmorgen. De stakingsactie breidde donderdag uit naar delen van het arrondissement Leuven. De dienstverlening is vrijdag weer normaal.

In een mededeling laat De Lijn weten dat directie en vakbonden nieuwe afspraken hebben gemaakt over de dag- en personeelsplanning van de chauffeurs, in verband met de vakantieregeling, met betrekking tot HR-dossiers, aanwervingen en de planning van de Lijncontroleurs.

De vakbonden protesteerden met de stakingsactie tegen tal van zaken zoals het personeelstekort, fouten in de planning voor chauffeurs en in de administratie voor uitbetalingen, het weigeren van verlofaanvragen, de manklopende organisatie van de technische diensten etc. VRW/