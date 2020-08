Dan toch geen Voodoo Village begin september Robby Dierickx

03 augustus 2020

12u19 0 Grimbergen De organisatoren hoopten er nog lange tijd op dat de vijfde editie van Voodoo Village begin september aan het kasteel van Humbeek zou kunnen plaatsvinden, maar nu hebben ze toch besloten om alles af te gelasten. Wie al een ticket heeft, kan kiezen om het terugbetaald te krijgen of om het over te zetten naar volgend jaar.

Terwijl heel wat festivalorganisatoren in de lente al besloten hadden om hun edities van deze zomer af te gelasten, startte men bij Voodoo Village in juni nog met de ticketverkoop voor de vijfde editie. Die zou het eerste weekend van september aan het kasteel van Humbeek plaatsvinden. Vorig jaar daagden er zowat 7.000 festivalgangers op en ook nu gingen de eerste honderden tickets in een mum van tijd de deur uit. De voorbije weken hoopten de organisatoren nog steeds dat er groen licht zou komen voor de vijfde editie, maar afgelopen weekend werd het festival dan toch afgeblazen.

Pijn

“Ondanks dat het er toch lange tijd goed uit zag, hebben we nu met de burgemeester en de lokale overheid beslist dat er dit jaar geen Voodoo Village komt”, aldus de organisatie op haar Facebook-pagina. “Gezond blijven en strijden tegen het virus is het belangrijkste, maar dat neemt niet weg dat het pijn doet dat we deze zomer niet samen kunnen komen.”

Iedereen die een ticket kocht, kan ervoor kiezen om het geld terug te krijgen of het ticket over te zetten naar volgend jaar. Tickethouders zullen zelf gecontacteerd worden.