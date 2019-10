Dag van de trage wegen staat in de kijker MKV

17 oktober 2019

10u47 0 Grimbergen Dag van de trage wegen. Ze dreigen soms in de vergeetput te verdwijnen maar zijn belangrijke doorsteken voor fietsers en maken het aangenaam wandelen in de buurt. De werkgroep Trage Wegen van de gemeentelijke milieuraad stippelde een route uit om zondag op pad te gaan.

Trage wegen zijn meestal veldwegjes of kerkwegels die niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer en meestal onverhard zijn. Eric Nagels, schepen van leefmilieu: “Op deze dag willen we het belang van trage wegen voor het niet-gemotoriseerd verkeer benadrukken. Ze zijn ideaal voor een ontspannende wandeltocht, bieden vaak een binnenweg voor wie met de fiets op tocht gaat en kunnen een aanzet zijn om de auto eens te laten staan.”

De wandeling start ter hoogte van Holbroek en is 5 km lang. Na afloop biedt het gemeentebestuur een gratis drankje aan. De route is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers en bij nat weer zijn regenlaarzen aan te raden. Afspraak op zondag 20 oktober om 14 uur op de parking begraafplaats kerkhof Humbeek, inschrijven is niet nodig.