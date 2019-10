Daagt bus van De Lijn niet op? Dan gaat Yasmine (16) maar te paard naar school Margo Koekoekx

04 oktober 2019

17u40 0 Grimbergen Als de bussen niet komen opdagen dan ga je toch gewoon te paard? Dat denkt Yasmine Van Hauwermeiren (16) ’s ochtends als de bus wéér eens niet komt opdagen.

Met heel de busproblematiek zeiden mensen in de manège al vaker: “Dan ga je toch gewoon met je paard?!” Wel, vandaag op werelddierendag was het weer eens zover en deden ze het echt. Zij op paard Rambo, papa Patrice bleef met de van in de buurt om te kijken dat alles goed verloopt onderweg.

“Ik ga dit niet altijd doen. Het is eerder om een statement te maken naar De Lijn toe”, zegt Yasmine. “Ik neem al drie jaar de bus en dat liep vrij goed. Soms wel eens vertraging en eerder uitzonderlijk kwam een bus niet opdagen.” Sinds dit schooljaar is het echter een ramp. Al tien keer kwam de bus niet opdagen en de helft van de keren dat hij wel rijdt is dat met grote vertraging. “Soms wachten we op de volgende bus, of we rijden mee met schoolgenoten die met de auto langskomen of ik ga terug naar huis en dan brengen mijn ouders me naar school.”

Met de bus is het normaal 20 minuten als alles goed gaat, maar vaak raakt ze pas om 9u25 op school met al die moeilijkheden. Te paard deed ze er nu een klein halfuurtje over en alles verliep vlotjes. Ze vertrok in Humbeek, volgde de vaart tot aan de brug in Vilvoorde centrum en reed vervolgens via het station, parallel aan de spoorweg naar haar school Horteco in Vilvoorde.