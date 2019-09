Crowdsurfen met NOUKA, een coverband die de Beigemse kermis volledig op zijn kop zet Margo Koekoekx

13 september 2019

23u17 8

Van Anouk tribute band naar NOUKA

Zaterdag 14 september is het Beigem kermis en dat zal de buurt geweten hebben. Om 20u30 kan je genieten van een optreden van NOUKA. “De band is wel al even bezig maar dat was eerst als de Anouk tribute band. Toen waren het enkel covers van Anouk. Daarna kwamen er steeds meer verzoekjes en op die manier is het repertoire steeds verder uitgebreid. Nu is het niet meer de Anouk tribute band maar NOUKA. Een coverband die nummers speelt van Anouk tot AC/DC. Vanaf de wissel naar coverband ben ik erbij gekomen al is er ook daarna nog wat verloop geweest. Nu spelen we ongeveer een half jaar met deze vijfkoppige bezetting en kunnen we knallen”, legt Goossens uit. Dat deden ze afgelopen zomer met een tiental optredens van Eindhoven tot Koens eigen hometown, Beigem. Veel kunnen optreden is hun doel maar daarbuiten kijken ze er ook naar uit om hun eigen nummers te beginnen schrijven ter afwisseling van de covers. “Gezien ik in andere bands altijd eigen muziek bracht, kijk ik hier wel naar uit en ben ik blij dat de andere bandleden waaronder zangeres Joke en Tom daar ook op gebrand zijn.”

Drummen is mijn uitlaatklep, mijn therapie Koen Goossens

Koen drumt al sinds zijn vijftiende en heeft intussen in zeven bands gespeeld. “Morgen speel ik met NOUKA voor het eerst voor eigen publiek en heb ik eigenlijk wel een ‘stresske’”, vertelt de anders zo relaxe drummer.

De boel op stelten

Optreden in zijn hometown is weer een leuke om af te vinken. Al kunnen ze het publiek elders ook goed opzwepen. “Het optreden dat ik nooit ga vergeten is dat in café Den Dreamer in Opwijk. Vier uur lang alles geven, mensen die mee aan het zingen zijn van het begin tot het einde. Er werd zelfs gecrowdsurft, het was écht een feest! Zo mogen er nog veel volgen. Drummen is mijn uitlaatklep, mijn therapie. Al zeker als we compleet losgaan op mijn lievelingsnummer Are you gonna go my way van Lenny Kravitz”, aldus Koen.

Mensen kunnen bij NOUKA terecht voor sfeer, rock en een dik feestje. Geïnteresseerden kunnen zaterdag 14 september afzakken naar de kermis van Beigem.