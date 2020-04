Crisismanager voor Den Bogaet in Humbeek Dodentol loopt op tot 11 bewoners Margo Koekoekx

10 april 2020

16u11 0 Grimbergen De overheid stelde een crisismanager aan voor WZC Den Bogaert in Humbeek. “Donderdag ging hij voor het eerst ter plaatse. Extra ondersteuning was echt nodig gezien de uitval van directie en personeel”, zegt woordvoerder van Agentschap Zorg en Gezondheid Joris Moonens.

Donderdag liep de dodentol op tot 11 bewoners bij Den Bogaet. 10 bewoners werden overgebracht naar het AZ Jan Portaels ziekenhuis in Vilvoorde. De crisismanager focust nu op logistieke organisatie, opdeling van zorgpersoneel en bewoners en medische ondersteuning.

“Het hoeft niet gezegd dat er een grote uitbraak plaatsvond in Den Bogaet. Nu is het alle hens aan dek om dat te stabiliseren. De opdeling tussen gezonde en besmette patiënten is er intussen en ook de personeelsleden bemannen een vaste dienst zodat er zo min mogelijk besmettingen kunnen plaatsvinden”, zegt Moonens. Ook Artsen Zonder grenzen staan paraat met adviezen en hulp op afstand.