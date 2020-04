Coronamaatregelen bij Eigen Thuis Margo Koekoekx

10 april 2020

17u49 0 Grimbergen Eigen Thuis in Grimbergen is een centrum voor integratie van personen met een beperking van 22 tot 84 jaar. Ze hebben 29 vaste verblijvers en proberen zich al weken te weren tegen het coronavirus. “De flexibiliteit van ons personeel is echt om de hemel in te prijzen”, zegt Katty Stas, directrice bij Eigen Thuis.

“We volgen de maatregelen zo goed mogelijk op. Wanneer iemand minimale verschijnselen van corona vertoont moet die meteen in quarantaine. Momenteel zitten vier bewoners preventief in quarantaine tot we de uitslag van de testen kennen”, vertelt Katty. Eén van hun bewoners is helaas donderdag in AZ Jan Portaels overleden.

Skypen en bellen staat veel op de dagprogramma’s. “We proberen dit veel te doen zodat onze bewoners in contact blijven met hun familie. Bezoek mogen ze nu al enkele weken niet meer ontvangen. Ze kunnen wel buiten op veilige afstand van elkaar. Momenteel lezen een paar mensen een boekje buiten. Dat mag gelukkig nog.”

Flexibiliteit en inzet

Een tiental personeelsleden van de 60 mensen die er werken zijn ook thuis door ziekte. “Al zijn er ook mensen die al genazen en opnieuw aan de slag zijn. Iedereen is zo flexibel. De sfeer is goed en iedereen zet zich maximaal en gemotiveerd in. Dat doet me echt deugd om te zien. We gaan er samen voor onze bewoners voor”, klinkt het dankbaar bij Katty.

