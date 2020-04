Corona eist zware tol in rusthuis ‘Den Bogaet’: 4 doden op 1 week Wouter Hertogs

05 april 2020

17u36 2 Grimbergen Rusthuis ‘Den Bogaet’ aan de Dorpsstraat is zwaar getroffen door het coronavirus. De afgelopen dagen vielen er vier doden te betreuren.

Het rusthuis is een van de 20 problematische rusthuizen in Vlaanderen. Dat bevestigt het Agentschap Zorg & Gezondheid aan VRT NWS. De afgelopen dagen zijn er vier mensen gestorven aan het coronavirus. Twee mensen zijn nog in kritieke toestand. Ook de directeur van het woonzorgcentrum is met symptomen opgenomen in het ziekenhuis.

Om de ziekte het hoofd te bieden heeft het rusthuis enkele maatregelen genomen. Het personeel heeft er nu de eetzaal ingericht om zieke mensen te verzorgen. De ramen zijn daarom afgedekt met lakens om hen privacy te geven. Er zijn momenteel 8 mensen getest, alle acht positief. De middelen ontbraken voorlopig om meer testen uit te voeren. Vanaf volgende week dinsdag zou daar verbetering in komen.

Een groot probleem is het tekort aan personeel. Een groot deel is ziek en een ander groot deel is bang om te komen werken. Het goede nieuws is dat er meer en meer artsen komen helpen.