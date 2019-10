Circus in Humbeek MKV

24 oktober 2019

06u53 0 Grimbergen Deze week strijkt circus Pepino neer in Humbeek. Voor het eerst staat er weer een circus in Humbeek. De twee lagere scholen De Cirkel en De Mozaïek gingen alvast van het spektakel genieten.

Naast jongleurs en acrobaten hebben ze ook wat pony’s, een slang en een kameel in de aanbieding.

Gemeente Grimbergen laat weten dat er dit jaar twee aanvragen binnen kwamen. Gezien Grimbergen centrum reeds bezet was stelden we circus Pepino voor om in Humbeek neer te strijken. Zij gingen daar op in en zijn zo het eerste circus in heel erg lange tijd dat naar Humbeek komt.

Meer over Humbeek

Pepino