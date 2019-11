Chirojongens organiseren carwash “Na tien jaar willen we graag nog eens in het buitenland op kamp” MKV

21 november 2019

16u27 0 Grimbergen De Chirojongens uit Humbeek willen na tien jaar opnieuw in het buitenland op kamp gaan. Tsjechië kwam uit de bus als place to be en daar zullen ze met al hun leden van het 1ste leerjaar tot het 6de middelbaar naartoe trekken.

De afgelopen jaren hadden ze het niet makkelijk gehad nadat hun lokalen in 2015 afbrandde. Normaal gaan ze elke zes jaar op kamp in het buitenland. Afgelopen jaren kwam dat er niet van volgens Simon Pittevils van de hoofdleiding.

Vrije bijdrage

De Kerels van Chiro Humbeek organiseren aanstaande zaterdag een carwash. Daarmee hopen ze hun kas te sponsoren en de centjes om op kamp te gaan naar Tsjechië bij elkaar te krijgen. “Auto's, brommers en fietsen zijn welkom. Enkel de buitenkant wordt gekuist. Wie ter plaatste wil wachten: wij voorzien de nodige hapjes en drank, je auto afzetten en later ophalen is ook mogelijk”, vertelt Simon Pittevils. “Onze carwash is al jaren een succes en is dus een vaste traditie geworden. We organiseren er minstens één per jaar.”

Je kan er terecht op zaterdag 23 november tussen 10 en 17 uur in de Meiskensbeekstraat naast het POC. Er zijn geen vaste prijzen, je geeft een vrije bijdrage voor het wassen van je voertuig. Meer informatie vind je op Facebook event Kerels Carwash.