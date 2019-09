Chiro Humbeek is opzoek naar nieuwe locatie voor Palmfuif Margo Koekoekx

23 september 2019

In Humbeek werd de zomer zoals elk jaar afgesloten met de Palmfuif. Vroeger was dat steeds op het voetbalveld in Humbeek, dit jaar was dat eenmalig in de Kerkhofstraat. Burgemeester Chris Selleslagh: “Dat is allemaal goed verlopen. De politie en het Rode Kruis meldden dat er amper incidenten waren en dat alles vlot is verlopen. Er stond echter van het begin vast dat dit slechts een éénmalige oplossing kon zijn.” In het najaar gaat de Chiro in samenwerking met de gemeente op zoek naar een nieuwe geschikte locatie op lange termijn.

“De bedoeling is dat de Chiro suggesties aanbrengt en dat de gemeente en de hulpdiensten samen zitten om te bekijken of de locatie geschikt is.” Zo moet er rekening gehouden worden met verschillende zaken. Enkele daarvan zijn goede invalswegen, bereikbaarheid voor de hulpdiensten en geluidsoverlast. Er wordt ook advies gevraagd bij de politie en er moet overlegd worden met de eigenaar. En last but not least: “We hopen natuurlijk dat we een geschikte locatie op Humbeeks grondgebied kunnen vinden, zo kan de Palmfuif als vanouds in Humbeek blijven doorgaan”, klinkt het.