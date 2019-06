CC Strombeek klaar voor nieuw cultuurseizoen DBS

13 juni 2019

15u27 0 Grimbergen Cultuurliefhebbers houden zich best stilaan klaar want op 15 juni start de ticket- en abonnementenverkoop van het nieuwe seizoen van cultuurcentrum Strombeek.

Tijdens het openingsweekend op zaterdag 14 en zondag 15 september nemen de ‘urban’ acrobaten van ‘BE FLAT’ de bezoekers mee voor een straatspektakel door de straten van Strombeek. De hele buurt wordt bij de voorstelling betrokken; de twee gaan in de publieke ruimte op zoek naar wat ze nodig hebben voor hun trucs. Het duo nodigt je uit hen te volgen en zo Strombeek op een unieke wijze te ontdekken. Op het zomers pop-upterras zal dat weekend de Vilvoordse band ‘Sell Me Your Coat’ zorgen voor de muzikale invulling.

Tijdens het culturele jaar is er ruimte voor bekendere namen als Raymond van het Groenewoud, Eriksson Delcroix, Kapitein Winokio, Yevgueni, Alex Agnew, Wim Opbrouck & Johan Heldenbergh naast jong talent, als Collectief NOK, Soe Nsuki & Fien Leysen of Arthur Daems & Anaïs Cassiers.

De ticket- en abonnementenverkoop start zaterdag om 10 uur.