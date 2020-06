CC Strombeek en Cultuur Bar Bar maken zich klaar voor zomer. Jens Dendoncker geeft aftrap Margo Koekoekx

15 juni 2020

19u11 0 Grimbergen De zomerbar van CC Strombeek gaat door! Hoera. Deze keer met wat andere spelregels, een optie voor bij regenachtig weer en dat volledig coronaproof. WERF1853 is geboren. De naam is niet ver gezocht gezien het terras tussen alle werkzaamheden ligt. Elke vrijdag valt er een concertje mee te pikken gedurende juli en augustus.

Midden tussen de vele werven in Strombeek, springt er deze zomer één uit: WERF1853. De bruisende zomerbar van Cc Strombeek is een kleine oase te midden van de werken. Op reservatie én volledig coronaproof, kan je er elke vrijdagavond van begin juli tot eind september genieten van een concert, film of voorstelling. Tickets zijn op voorhand te bestellen en wie voor de hele bubbel reserveert kan samen zitten. Maximum 100 toeschouwers kunnen aanwezig zijn buiten op het terras bij goed weer of binnen in de exporuimte als dat niet het geval is.

Container als podium

Ze voorzien twee zeecontainers: een voor het podium en een voor de bar. Om 20 uur openen de deuren van de containers en gaan ze van start. “Jens Dendoncker en Vincent Voeten zullen de aftrap geven op 3 juli. Alles zal verlopen volgens de maatregelen en we voorzien een circulatieplan. Zo kan ook de aankomst en het vertrek veilig verlopen”, klinkt het bij Wim Meert van CC Strombeek.

Elke zomer komt het cultuurcentrum met een gezellig pop-up terras op de proppen. Meestal onder begeleiding van één of meerdere concertjes van plaatselijke bands of een DJ die de zwoele vibes laat opduiken terwijl terrasbezoekers genieten van een lekker glaasje wijn, frisse pint of wat anders. Enkele maanden geleden was het nog één groot vraagteken, nu staat het vast. Het terras van de Cultuur Bar Bar gaat open én het Cultuurcentrum start weer op met optredens. WERF1853 ligt pal voor het cultuurcentrum.

Cultuur Bar Bar

“Momenteel is de keuken nog in volle verbouwing maar wij tellen af om weer open te kunnen gaan. Eten en drinken zal weer mogelijk zijn op alle dagen vanaf 11u”, zegt Lennert Vanbelle uitbater van Cultuur Bar Bar. Bij mooi weer is het op het terras te doen, uitgezonderd op vrijdagavonden gezien dan een optreden plaatsvindt en tickets vereist zijn. Bij slecht weer doen ze binnen open.