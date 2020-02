Carnavalsfeest in WZC Ter Biest. Tinneke Meskens en Patrick Debeerst zijn carnavalspaar Margo Koekoekx

27 februari 2020

In WZC Ter Biest hebben ze een kersverse prins en prinses carnaval. Tinneke Meskens (83) is verkozen tot nieuwe prinses carnaval. Patrick Debeerst, één van de klusjesmannen van Ter Biest, is de nieuwe prins Carnaval. “Ik had dit niet verwacht”, vertelt Tinneke. “Het is een hele eer om te zijn verkozen, ik ben heel blij en fier.” Tinneke en Patrick mogen zich een jaar lang de enige, echte prins en prinses carnaval van Ter Biest noemen.

Carnaval staat altijd hoog genoteerd op het agenda in Ter Biest. Ze vieren het elk jaar uitgebreid met bewoners en personeel. Volgens de traditie verkiezen ze hun eigen prins en prinses carnaval.