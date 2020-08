Campus Fenix is nieuwe naam voor Atheneum Grimbergen Ook nieuwbouw op komst Margo Koekoekx

16u12 0 Grimbergen De schoolbellen rinkelen op 1 september als vanouds, al is dat voor secundaire school GO! Atheneum Grimbergen in een nieuw jasje. Vanaf nu gaan de leerlingen er naar ‘Campus Fenix’.

Wat we tot nu toe kenden als het KAG oftewel GO! Atheneum Grimbergen van scholengroep SCOOP, leeft voortaan verder als Campus Fenix. Een frisse wind waait door de school. Het team timmerde aan een nieuw beleid waar elke jongere zich zo maximaal mogelijk kan ontplooien. Zowel wat kennis en vaardigheden op school betreft als naar hun toekomst toe. Tevens staat er een nieuw gebouw in de steigers dat ze vanaf september 2021 in gebruik nemen. “Dus was een nieuwe naam en huisstijl wel op zijn plaats”, vindt directeur Kurt De Rop. Met Campus Fenix wijzen ze niet op een eigen herrijzenis, maar op de band met Grimbergen. De mythische figuur heeft een onlosmakelijke band met de gemeente.

Hip logo

De nieuwe huisstijl ziet er wat hipper uit. “Het logo mocht inderdaad een cool kantje hebben,” vult adjunct Ilse Meulemans aan. We kiezen bewust voor het woord Campus, omdat we ook een nieuwbouwproject aan het verwezenlijken zijn.” Vanaf september 2021 zullen de leerlingen van het zesde leerjaar van GO! basisschool De Regenboog samen met de leerlingen van het middelbaar hun intrek nemen in de nieuwbouw. “Tegen dan zal ook de nieuwe turnzaal klaar zijn. Voor de leerlingen van het 6de leerjaar zal de overgang van basis naar secundair zo nog vlotter verlopen.”

Wie nieuwsgierig is kan binnenkort op de nieuwe website www.campusfenix.be terecht.