Buurtbewoners van Beigemveld haalden eerste slag tegen Matexi thuis Margo Koekoekx

05 maart 2020

18u30 0 Grimbergen Buurtbewoners van Beigemveld halen hun eerste slag thuis. Zij zijn tegen de bouw van 200 woningen en appartementen door Matexi die de grond Beigemveld enkele jaren geleden opkocht. Momenteel lopen drie procedures tegen de bouw van de nieuwe wijk zoals Matexi die nu plant. In 2016 haalde de Buurtbewoners van Beigemveld halen hun eerste slag thuis. Zij zijn tegen de bouw van 200 woningen en appartementen door Matexi die de grond Beigemveld enkele jaren geleden opkocht. Momenteel lopen drie procedures tegen de bouw van de nieuwe wijk zoals Matexi die nu plant. In 2016 haalde de buurtbewoners in 30 dagen tijd 400 handtekeningen bij elkaar tegen het project. Desondanks wordt de straat wel aangelegd en is er sprake van een bouwvergunning voor twee kijkwoningen.

“Ondanks verschillende gegronde bezwaren tegen deze mega-verkaveling heeft het vorige gemeentebestuur deze vele bezwaren éénzijdig verworpen”, stelt Gunther Deckers, kern van de buurtbewoners. “Gezien geen dialoog met Matexi mogelijk was, kon de buurt alleen maar via juridische procedures haar stem laten horen. Ondertussen gaat deze juridische procedureslag al meer dan 2 jaar door.” Voor hen komt een lichtpuntje in de zaak. De auditeur stelt namelijk voor dat de Raad van State de eerder genomen beslissingen onwettig laat verklaren. In het verslag betwist de auditeur de onwettigheid van de beslissing over de wegenis én de onwettigheid van het voorgaande principieel akkoord.

Matexi ging namelijk naar de provincie voor een principieel akkoord. Dat moet nog altijd gestemd worden op de gemeenteraad. In 2016 eindigde die stemming 14-14-2. Toen waren Groen, N-VA en Vernieuwing tegen, Open Vld en CD&V waren voor, Sp.a onthield zich. Het leidde tot een staking van stemming. Mogelijks worden nu alle later genomen beslissingen teniet gedaan door de Raad van State.

Bart Laeremans (Vernieuwing), schepen voor omgeving, wonen, ruimtelijke ordening: “Dit is inderdaad op het college gekomen. Nu kunnen daar nog geen objectieve uitspraken over gedaan worden, ik ga dus niet op de feiten vooruitlopen. Momenteel zijn wij in gesprekken met de buurtbewoners en Matexi. Over twee maanden hopen we meer duidelijkheid te bieden.”

Matexi-wijk niet welkom

Gunther Deckers laat weten dat de buurtbewoners nog steeds tegen het hele project zijn: “Wij hebben toen 400 handtekeningen bij elkaar gekregen op een maand tijd toen we amper op de hoogte waren van zulke dossiers. Ondertussen zijn we enkele jaren verder, hebben wij een raadsman, wij zijn er klaar voor!”

In oktober 2019 gingen de aanleg van de straat in Beigemveld van start na eerdere archeologische werken.