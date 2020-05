Buurtbewoners planten coronawensboom: “Dat de cafés vlug openen” en “Dank aan de zorg” Margo Koekoekx

29 mei 2020

17u39 1 Grimbergen Buurtbewoners planten wensboom om straat op te fleuren en proper te houden. Glenn, Lucien en wat overburen van de Leopold Luypaertstraat, plantten op de hoek met de Jozef Van Den Berghesstraat een wensboom.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De mannen -die liever nobele onbekenden blijven- plantte de appelboom die anders verloren zou gaan door een verhuis, in de plantenbak.

Eerder deden ze hetzelfde al eens met een plastic palmboom enkele meters verderop. Het exotische exemplaar hield het anderhalf jaar vol maar werd uiteindelijk verwijderd door de gemeente wanneer de diensten de bloemen na de winter kwamen verversen. “We kregen wel een echte boom in de plek. Om het geheel wat kleur te geven hebben we zelf bloemetjes aangekocht en die errond gezet. De buren begonnen spontaan hetzelfde te doen en mee te helpen”, vertelt het duo. “Met als resultaat dat de straat er veel frisser bij ligt.”

De appelboom werd omgedoopt tot coronawensboom en gaat er hopelijk nog vele mooie jaren tegemoet.