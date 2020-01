Buurtbewoners niet opgezet met stortplaats op Gemeenteplein: “Een paradijs voor ongedierte” SHVM

04 januari 2020

12u01 1 Strombeek-Bever Het ophaalpunt op het Gemeenteplein in Strombeek-Bever zorgt voor kopzorgen bij de buurtbewoners. Het verzamelpunt werd er geplaatst door de werkzaamheden die er aan de gang zijn, waardoor vuilniswagens niet meer tot bij de buurtbewoners geraken. Maar de laatste maanden transformeerde het ophaalpunt in een ware ravage.

Oorspronkelijk bestond het verzamelpunt uit een vak zonder afscheiding. Daardoor begon al het vuil zich op te stapelen en hielden mensen zich niet meer aan het sorteersysteem. Om die reden plaatste de gemeente enkele hekken om de scheiding tussen onder andere GFT-afval en PMD duidelijk te onderscheiden. Twee maanden later blijkt ook dat geen oplossing te zijn.

Buurtbewoners moeten met lede ogen aankijken hoe het afvalpunt transformeert in een stortplaats. Schoenen, kinderzitjes en zelfs een kerstboom worden er gedropt. “Er wordt echt niet naar gekeken”, zegt een van de buurtbewoners. “Alles wordt er weggegooid, wat maakt dat ratten en vliegen erop afkomen. De stank is niet te harden. Dit is een waar paradijs voor ongedierte.”

Volgens enkele getuigen zouden mensen die niet in de buurt wonen hun afval ‘s nachts met bestelwagens naar het punt brengen. “Dit moet ophouden”, zegt Erik Nagels, schepen van Leefmilieu. “Er is geen respect meer en het verzamelpunt wordt beschouwd als een stortplaats.”

Komende maandag zal de kwestie besproken worden op het gemeentecollege.