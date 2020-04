Buurtbewoner geeft steunconcert voor bewoners Eigen Thuis JCV

12 april 2020

13u22 6 Grimbergen De 29 bewoners van Eigen Thuis in Grimbergen werden zondag getrakteerd op een concert van buurtbewoner Jan Goovaerts. Daarmee wilde de wijk de bewoners een hart onder de riem steken.

Het idee kwam van de bewoners van de buurt van het centrum in de Schildpadstraat. “Zo zijn ze bij Jan Goovaerts uitgekomen, die hier ook woont”, zegt directrice Katty Stas. “Hij heeft hier zondag buiten een concert gespeeld, terwijl onze bewoners door de open ramen konden volgen.”

Op het repertoire van Goovaerts stonden enkele eigen nummers en meezinger als ‘Let It Be’ en ‘Daar is de Lente’. “Onze bewoners hebben er erg van genoten”, zegt Stas. “Het was mooi dat ze op deze manier een hart onder de riem hebben gekregen.”