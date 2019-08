Buurt haalt slag thuis: Raad vernietigt vergunning Turks cultuurcentrum Deputatie moet zich tegen oktober opnieuw over dossier buigen Dimitri Berlanger

20 augustus 2019

14u16 3 Grimbergen Het Turks cultuurcentrum op de Grimbergsesteenweg staat op losse schroeven. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bestemmingswijziging van het gebouw van voormalig handelspand naar cultuurcentrum vernietigd. De buurt, die vooral verkeersoverlast en parkeerproblemen vreest, had eerder ook al een 300-tal bezwaarschriften ingediend nadat het college groen licht had gegeven. Ze haalden bakzeil bij de provincie maar spanden daarop een procedure aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Met succes dus. De deputatie zal zich nu opnieuw over het dossier moeten buigen.

Vzw Hicret kreeg op 22 mei van het schepencollege groen licht om haar Turks cultuurcentrum van de Villegasstraat naar een voormalig handelspand op de Grimbergsesteenweg te verhuizen. Een beslissing die bij de nieuwe buren niet op applaus onthaald wordt en dat uitte zich al in een 300-tal bezwaarschriften. Zij vreesden vooral verkeersoverlast en parkeerproblemen. Het cultuurcentrum zou dan ook bestaan uit een gebedsruimte, vijf klaslokalen, een cafetaria en een vergaderzaal. De bewoners groepeerden zich (met de steun van oppositiepartij Vernieuwing). Meerderheidspartij Open Vld, dat het onderspit had moeten delven in het college, diende een bezwaar in bij de deputatie tegen de bestemmingswijziging. De vzw kwam intussen ook al in opspraak wegens vermeende banden met de fundamentalistische organisatie Milli Görüs.

De deputatie heeft het beroep uiteindelijk negatief beoordeeld en de bestemmingswijziging bevestigd, weliswaar onder voorwaarden. Toen al klonk de kritiek dat de beslissing van de deputatie met haken en ogen aan elkaar hangt en juridisch zwak onderbouwd is. De buurtbewoners beslisten dan ook om een beroep aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Schepen van Ruimtelijke Ordening én Integratie Bart Laeremans (Vernieuwing) bevestigt het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hij bevindt zich vandaag als lid van de meerderheid in een delicate positie, gezien zijn rol in het dossier destijds als oppositieraadslid. “Ik kan niet meer doen dan de uitspraak bevestigen”, stelt hij. “Dit toont gewoon aan dat er in het verleden heel zware fouten zijn gemaakt zijn door het vorige bestuur. Wij hebben in het verleden altijd gewezen op de onwettigheid van die vergunning.”

Wat de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen zelf betreft komen twee aspecten duidelijk naar voren. Zo zijn er grote vragen bij het feit of het cultuurcentrum op die locatie wel kan en of dat in overeenstemming is met het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). “Het belangrijkste aspect is echter het gebrek aan parkeerplaatsen. Er hadden minstens tien eigen parkeerplaatsen moeten voorzien zijn volgens de geldende stedenbouwkundige verordening en er zijn er welgeteld nul. Dit zijn nochtans allemaal vastliggende regels waar voor elke nieuwbouw in Grimbergen streng wordt op toegekeken. Dit is allemaal genegeerd door het vorige college. Dat was weliswaar verdeeld – Open Vld was tegen – maar ze zijn hier duidelijk in de fout gegaan.Het is nu aan de deputatie om een oplossing te vinden.”

Het dossier komt dus terug op het bord van de provincie terecht dat tegen oktober een uitspraak moet doen.