Burgemeester legt kritiek van Groen over geplande kaalslag van 101 bomen naast zich neer: “Ofwel zorg je voor de bomen, ofwel voor de veiligheid van voetgangers en fietsers” Dimitri Berlanger

12 juni 2019

15u52 5 Grimbergen Oppositiepartij Groen protesteert tegen de plannen van het gemeentebestuur om 101 bomen te kappen langs de Veldkantstraat. 99 lindes, een es en twee knotwilgen zouden er moeten sneuvelen in het kader van een rioolaansluiting en de daaropvolgende heraanleg van de weg met langs beide kanten een fiets- en voetpad. Groen vindt dat er alternatieven mogelijk zijn waarbij de lindes toch gespaard blijven. Burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) pareert de kritiek. “Ofwel zorg je voor de bomen, ofwel voor de veiligheid van voetgangers en fietsers.”

Volgens Groen besliste het vorige gemeentebestuur – waar de partij nog deel van uitmaakte – in 2017 om de 101 bomen te beschermen tegen kappen. Het kreeg daarvoor de steun van de andere coalitiepartner CD&V. De twee gingen daarmee in tegen het voorstel van toenmalig Open Vld-schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh, nu burgemeester.

“Onze verrassing was dan ook groot toen we op de voorbije gemeentelijke commissie Infrastructuur moesten vernemen dat de oorspronkelijke plannen terug op tafel lagen”, zegt Groen-fractieleider Eddie Boelens. “De 101 waardevolle bomen gaan toch worden opgeofferd. De oppositie kreeg geen enkele inspraak bij deze beslissing van het college.”

Boelens benadrukt dat hij wel degelijk voorstander is van veilige fietspaden. “Maar het heeft geen zin om pakweg 500 meter veilig fietspad aan te leggen om dan de fietsers voor de rest van het traject toch te dumpen in het gevaarlijkste stuk van de Veldkantstraat. Want vanaf Hoeveland zal het fietspad gewoon stoppen.”

Alternatieve fietsroutes

Groen geeft de voorkeur aan alternatieve fietsroutes voor wie vanaf de Humbeeksesteenweg naar Grimbergen centrum fietst. “De verbreding van de Grote Kerkvoetweg biedt mits enkele ingrepen een mooi alternatief en fietsers gebruiken in elk geval liever de Poddegemstraat. In het kader van het Landinrichtingsplan voor de Maalbeekvallei komt er daarenboven een comfortstrook op de hobbelige kasseistroken van de Oyenbrugstraat.”

Als de meerderheid toch voet bij stuk houdt, volstaat het volgens Groen ‘een stuk van het weiland in te nemen om veilig fietsen in een prachtige ‘lindelaan’ voor de toekomst te verzekeren’.

Burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) geeft toe dat de bomen wel degelijk zullen sneuvelen. “Omdat er gewoon te weinig plaats is. Er komt er op de Veldkantstraat langs weerszijden een fietspad en een aparte strook voor de voetgangers van telkens 1,3 meter breed op het stuk tussen Hoeveland en de Humbeeksesteenweg. Dat is zo door de gemeentelijke commissie, waar Groen ook inzit, gunstig geadviseerd.”

Erosie aanpakken

Daarnaast is het ook vooral zaak om met de werken de erosie aan te pakken. “Bij het minste hevige neerslag loopt er slijk de woningen binnen. We zullen daartoe schutsels voorzien. Er komen aan de Priesterlindestraat ook drie grote opvangbakken. Ook de grachten worden uitgediept.”

“Dat die bomen moeten verdwijnen is jammer maar de veiligheid van de zwakke weggebruiker is primordiaal. De wortels duwden bovendien nu al het bestaande armetierige fietspad langs een kant omhoog.”

Haagje

“Dat de fietsers vanaf Hoeveland terug de rijweg op moeten? Dat gedeelte zal in een later stadium aangepakt worden. Fietsers zullen alleszins wel al op een veilige manier al kunnen aansluiten op de Humbeeksesteenweg of de Verbrande Brugsesteenweg om zo de fietsostrade langs het kanaal naar Brussel te bereiken. De nieuwe fietspaden zullen bovendien gescheiden worden van de weg met een haagje van een zestigtal cm. En er komen ook uitstulpingen in de weg met groene lage beplanting.”

De werken zullen in 2020 starten en zowat een jaar duren. De kostprijs bedraagt zowat 1,7 miljoen euro.