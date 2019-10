Burgemeester bekijkt mee gevaarlijke punten tijdens werken op Strombeeks Gemeenteplein MKV

30 oktober 2019

Grimbergen Afgelopen weekend was de burgemeester van Grimbergen, Chris Selleslagh (Open Vld), terug te vinden in Strombeek aan het Gemeenteplein. Samen met Guido Jannes (71), die het onderhoud aanvroeg, bekeek hij de gevaarlijke plekken.

De pijnpunten werden blootgelegd en vastgesteld. Wanneer je van de Victor Soensstraat, de Jan Mulsstraat of de Hendrik Drapsstraat richting het Cultureel Centrum wandelt, moet je de rijbaan op. Er is ook geen verlichting, dus zal het in de winter enkel gevaarlijker worden.

Burgemeester Selleslagh bekijkt met dienst Openbare Werken hoe ze dit het best kunnen aanpakken. Zo onderzoeken ze welke tijdelijke verlichting ze kunnen aanbrengen. Dat verloopt via bepaalde procedures en het is nog maar de vraag of dit voor de winter zal rondkomen. “We zullen eveneens bekijken of we een verlicht wandelpad kunnen aanbrengen. Dat pad zal mensen over de parking leiden aan de voormalige ijsfabriek. Daarnaast bekijken we waar tijdelijke zebrapaden moeten komen.”

Guido is alvast bereid om te helpen: “Geef mij een verfpot en desnoods schilder ik de zebrapaden zelf. Dit zijn gevaarlijke toestanden. Hoewel het hier gaat om een zone 30 en er voetgangers op de weg lopen, rijden sommige auto’s toch veel te snel.”

Garages

Ook de private parkeerplaatsen zijn moeilijk te bereiken. Momenteel ligt er een voorlopig pad, maar dat zal telkens aangepast worden naargelang de evolutie van de werken. Het gaat om minstens 14 garageboxen en 24 staanplaatsen.

Het ingewikkelde is dat de situatie geregeld verandert en dat ze daarop zullen moeten anticiperen. De komende jaren zullen er zo goed als voortdurend werken zijn aan het plein en de aangrenzende hoeken.