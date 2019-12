Budgetten voor nieuwe sportkooien, voetbalkantine, extra kleedkamers... KFC Borght-Humbeek wil budget delen in functie van andere verenigingen Margo Koekoekx

11 december 2019

17u18 0 Grimbergen Grimbergen investeert in sport. De komende beleidsperiode staan er enkele grote projecten op het programma. Zo investeren ze in de aankoop van een sportballon voor twee tennisvelden, komen er enkele sportkooien bij én gaat een groot budget naar de kantine en kleedkamers in Humbeek.

De grootste hap uit het sportbudget gaat naar de sportterreinen waar voetbal- en atletiek vereniging huizen in Humbeek. “De Kantine is dingend aan vervanging toe en ook het tekort aan kleedkamers dwingt ons tot uitbreiding”, zegt schepen van sport, Tom Gaudaen. “De huidige kleedkamers werden enkele jaren geleden aangepakt en zullen dus behouden blijven. De oude kantine wordt afgebroken. Op die plek komen half ondergronds nieuwe kleedkamers bij en het verdiep daarboven zal de nieuwe kantine worden. Op die manier hoeft de atletiekclub niet telkens een stelling te plaatsen voor de camera die nodig is bij het finishen”, gaat hij verder. Het totaalplaatje bedraagt 775.000 euro en zou opgeleverd moeten worden in 2022.

Over eigen muur kijken

Theo Knevels, voorzitter van KFC Borght-Humbeek is blij met het budget dat hiervoor uitgetrokken wordt al broedt hij zelf nog wat verder. “Ik ben uiteraard blij met de investeringen die de gemeente wil doen. De kantine vernieuwen is dan ook echt noodzakelijk. Daarnaast ben ik ervan overtuigt dat alles in een breder kader en toekomstgericht uitgedacht moet worden. We zijn momenteel aan het overleggen met in eerste instantie andere voetbalclubs maar ook andere sportverenigingen om te bekijken of we het budget niet anders kunnen aanwenden. Zo kunnen mogelijks meer verenigingen hier op een duurzame manier van meegenieten.”

Hij benadrukt dat samenwerking essentieel is om toekomstgericht te werken. Een voorbeeld hiervan is de fusie tussen voetbalclub Borght en Humbeek waardoor hockey furore heeft kunnen maken en de voetbalclubs samen middelen kon aanwenden. “Als vereniging moet je over de muren van je eigen club durven te kijken. We geven onszelf tot de lente om tot een voorstel te komen. Dat zullen we vervolgens aan het gemeentebestuur voorleggen. Ze zijn daarvan op de hoogte.”

Sportkooi voor deelgemeenten

Daarnaast gaat ook geïnvesteerd worden in enkele sportkooien. “Aan het Pierebad in Strombeek staat er reeds zo één. Ons doel is om in elke deelgemeente van Grimbergen één zo’n sportkooi te plaatsen. Ik hoop dat gerealiseerd te zien binnen dit en twee jaren”, klinkt het bij Tom Gaudaen. De sportkooien zullen multifunctioneel zijn en in Strombeek komt naast de huidige sportkooi ook een panna-kooi bij.

Aankoop sportballon

Last but not least komt er een ballon op het tennisterrein van Ter Wilgen en komt het eerste padelveld er aan. “Zowel GTC Ter Wilgen als TC Strombeek zullen met elkaar moeten afstemmen wat het gebruik ervan betreft. We vroegen onlangs de offertes aan en de ballon ter grootte van twee tennisvelden moet na de zomer van 2020 voor het eerst opgesteld kunnen worden”, vertelt Tom Gaudaen tevreden. Het budget hiervoor is 200.000 euro.

Aan de singel gaat één tennisveld -dat amper tot niet gebruikt wordt- omgetoverd worden tot padelvelden. Een sport die snel aan populariteit wint.