Briljant voor Victor en Maria DBS

07 augustus 2019

19u12 0 Grimbergen Victor Van Lindt (91) en Maria Peeters (89) uit de Luiaardweg hebben zopas hun briljanten bruiloft gevierd. Ze werden daartoe plechtig ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis.

De jubilarissen zijn getrouwd in Grimbergen op 17 augustus 1959. Ze kregen een zoon en een dochter die hen op hun beurt zes kleinkinderen schonken. Intussen zijn er ook al vier achterkleinkinderen.

Victor was aan de slag op het ministerie van Financiën, Douane & Accijnzen. Maria heeft mee geholpen in de meubelzaak van haar ouders en was daarna huisvrouw. De jubilarissen genieten nu nog van tuinieren (Victor) en lekker eten maken (Maria).