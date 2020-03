Brigitte geeft miniconcertjes van op haar balkon: “Ik probeer elke avond een positieve noot te brengen” Margo Koekoekx

30 maart 2020

20u51 4 Grimbergen Wie in de Veldkantstraat in Grimbergen woont of wandelde hoorde rond 20 uur wellicht leuke deuntjes van een saxofoon. Die kwamen van Brigitte Nouel (56). “Ik speel al jaren saxofoon en alle repetities liggen nu stil. Op deze manier ligt hij toch niet te verstoffen.”



De eerste keren deed ze mee met de witte doeken en het klappen om 20 uur. “Maar onze woning ligt wat achterin en onze steun naar zorgkundigen viel zowat in het niets. Vandaar dat ik elke avond een liedje dat aan corona gelinkt kan worden speel. Het eerste was lang zullen ze leven, het tweede Heal the world van Michael Jackson en maandagavond is het een verzoekje van een buur: The circle of life”, zegt ze. Ze vreest wel dat als de crisis lang aanhoudt, het moeilijk zal worden om liedjes met een link te blijven vinden. Suggesties zijn dus welkom.

“Verschillende leden van Het Feniksorkest waar ik speel zijn zorgkundigen, dus ik wil hen zeker een hart onder de riem steken.” Normaal gaan ze af en toe spelen in woonzorgcentra voor het goede doel. Dat is momenteel niet mogelijk. “Sommigen van ons zijn dan aan het werk en we moeten denken aan de veiligheid van de bewoners natuurlijk, maar ik zal blij zijn als we weer samen kunnen spelen”, zegt Brigitte.

Voor buurtbewoners van Brigitte: gooi de ramen open, neem plaats op je terras en luister na het klokkengelui van de basiliek naar de saxofoonmuziek.