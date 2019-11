Brasserie 17 doorstaat eerste maand met glans: “Veel van onze vaste klanten zijn ons vanuit Koningslo gevolgd. Maar ook de nieuwe blijven terugkomen” Margo Koekoekx

15 november 2019

12u18 4 Grimbergen Een maand geleden begonnen Jurgen Willems (48) en Valerie Bohez (50) aan hun nieuw avontuur. Ze trokken de deur van De Kwakkel in Koningslo achter zich dicht en deden hun eigen zaak Brasserie 17 open, in het pand waar vroeger De Puller was. Tijdens de opening ontvingen ze 300 man. “Het volk stond tot buiten, dat hadden we nooit verwacht!”

Op 17 oktober was er de feestelijke opening, er kwam 300 man op af. “We werden vanaf het begin ook heel vriendelijk ontvangen in de buurt, we kregen zelfs bloemen van buren!” Ondertussen zijn ze een maand open en die doorstonden ze alvast met glans.

Totaalrenovatie

Het avontuur begon eigenlijk wat langer dan één maand geleden. Ervoor deden ze namelijk nog een totaalrenovatie van de zaak, de zaal én het appartement boven waar ze nu in wonen. In drie maanden tijd. “Met dank aan de aannemer, anders was dit nooit zo vlot verlopen!”, vertelt Jurgen. “We zijn al een maand open en enkel in de feestzaal en aan de gevel moet nog gewerkt worden. De gevel wordt geschilderd, ons logo en de naam moeten er nog op en in de feestzaal is nog wat afwerking nodig.”

We hopen mensen die vanuit Londerzeel en Meise komen hier tegen te houden en te overtuigen dat ze ook in Grimbergen lekkere paardensteak kunnen krijgen Jurgen Willems

Het koppel is blij met hun nieuwe zaak. “Het grootste voordeel is dat we dit pand konden kopen, we kunnen hier doen wat we willen en de mensen bieden wat ze vragen”, verduidelijkt Jurgen. “Mensen kunnen hier voor alles terecht. Een koffietje, iets eten, recepties, noem maar op.”

Ideale ligging

De brasserie ligt dicht tegen de natuur en toch ook vlak aan het centrum. “Volgens ons de ideale uitvalsbasis”, vertelt Valerie. “Je hebt de omliggende wandel- en fietsroutes, en ook het personeel van de woonzorgcentra hier in de buurt komen langs met de bewoners. Sinds kort is trouwens de nieuwe oprijhulp voor rolstoelgebruikers en kinderwagens aangekomen.”

Omdat Grimbergen niet zo heel ver van Koningslo is, kwam veel van hun cliënteel mee. “Heel fijn dat zij blijven komen”, zegt Valerie. “En ook nieuwe klanten blijven terugkeren en leggen soms meteen een nieuwe reservatie vast. Dat doet ons deugd want dat wil zeggen dat mensen tevreden zijn en graag terugkeren.”

Jurgen en Valerie brengen dan ook zo’n vers mogelijke keuken en dat loont. “Elke middag en avond zit het vol, wij kunnen niet klagen. Het is nog nét te bolwerken in de keuken”, aldus Jurgen, die overigens de enige kok is. Daarna maakt hij graag tijd om nog even langs te gaan bij de klanten en een babbeltje te slaan. “Dat sociale aspect mag absoluut niet ontbreken! We willen dat mensen zich hier op hun gemak voelen en dat ze niet het gevoel krijgen snel te moeten vertrekken om de tafel vrij te maken.”

Specialiteiten

Als ze zelf iets van de kaart zouden mogen kiezen gaan ze resoluut voor de gamba’s a la plancha en de paardensteak. “Daar mogen we zeker fier op zijn. Bij sommige klanten kennen we hun bestelling al op voorhand! We hopen mensen die vanuit Londerzeel en Meise komen hier tegen te houden en te overtuigen dat ze ook in Grimbergen lekkere paardensteak kunnen krijgen! Al is het in Vilvoorde zeker ook de moeite en wil ik daar zeker geen afbreuk aan doen”, zegt Jurgen al lachend.

Jurgen is een geboren Vilvoordenaar met heel wat horeca-ervaring. Hij hield al Taverne Eden in Koningslo open, woonde 7 jaar in Duitsland en baatte vervolgens De Kwakkel open, waar Valerie mee in de zaak stapte.

Wil je de sfeer ook eens gaan opsnuiven? Dat kan in de Rijkenhoekstraat 17, 1850 Grimbergen. Om te eten reserveer je best vooraf. Alle informatie is te vinden op hun website www.brasserie17.be.