Brand in loods aan Verbrande Brug JCV MKV

11 april 2020

20u17 0 Grimbergen Zaterdagavond heeft een korte, maar felle brand gewoed in een bedrijf aan de Gerselarendries in Grimbergen, in het gehucht Verbrande Brug. Gewonden vielen er niet. De eigenaar van het bedrijf zelf zou aan de basis van het vuur liggen.

De brandweer werd rond 18.30 opgeroepen en trok massaal ter plaatse. Het vuur was snel onder controle, maar omdat de waterbevoorrading moeilijk verliep, moest de brandweer extra wagens ter plaatse roepen. In het bedrijf was niemand aanwezig, er vielen dan ook geen gewonden.

De oorzaak van het vuur is nog niet helemaal duidelijk, maar de eigenaar zelf zou aan de basis liggen van de brand. “Er is vuur gemaakt aan de ingang van het bedrijf”, zegt Grimbergs burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD). “Wat er is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk, maar het is wel duidelijk dat het is misgelopen. Al een geluk dat de omvang en de schade van de brand beperkt zijn gebleven want in het bedrijf lag ook brandbaar materiaal opgeslagen.”

Het bedrijf zelf, Ets. Malice, verwerkt bouwafval en is niet onbesproken. In de buurt was er al protest omdat de eigenaar het niet te nauw nam met de regels. Zo werd er geklaagd over geluidsoverlast, verkeershinder, werken buiten de toegelaten uren en waren er ook problemen met de opslag van asbest. Ook op dit moment moet de eigenaar nog een aantal aanpassingen doorvoeren om in regel te zijn. Hij heeft daarvoor tot oktober van dit jaar de tijd, anders volgen er boetes.