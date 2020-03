Boeken lezen blijft een ideale bezigheid in tijden van corona Margo Koekoekx

17 maart 2020

16u15 3 Grimbergen Zowel in Vilvoorde als in Grimbergen stimuleren ze om boeken te blijven lezen. De Bibliotheek sluit dan wel haar deuren voor bezoekers maar dat wil niet zeggen dat we moeten stoppen met lezen!

De uitleendienst gaat enkel op een andere manier tewerk

Ook bij de Grimbergenaar willen ze het leesplezier niet ontnemen. Wel nemen ze hun voorzorgen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Je kan telefonisch materialen bestellen om te ontlenen maximaal 10 materialen (boeken, dvd’s, cd’s en tijdschriften) voor 4 weken. Je kijkt online in de catalogus (enkel Strombeek) of het boek dat je wenst aanwezig is in de bib, je bestelt het telefonisch tussen 8 en 12 uur en daags erna kan je het afhalen in de inkomhal tussen 14 en 17 uur. Voor meer informatie neem je een kijkje op de website grimbergen.bibliotheek.be . Bestellen kan via 02/267.56.61.

Wie materialen wenst terug te brengen, kan dit via de inleverbus.

Vilvoorde

In Vilvoorde kan je de boeken die je wenst uit te lenen reserveren via een online formulier vilvoorde.bibliotheek.be/formulier/aanvraag-pakket. De uitleentermijn van alle materialen is automatisch verlengd tot en met 11 april 2020. Al kan je de uitgeleende boeken nog steeds inleveren via de bus aan de buitenzijde van de bib.

Hoe gaat het in zijn werk? je vult het online-uitleenformulier in en krijgt vervolgens een e-mail. Daarin staat meer informatie over wanneer je kan langsgaan om de materialen op te halen.

Alle activiteiten zijn geannuleerd en het gebruik van de publieke pc’s is niet mogelijk.